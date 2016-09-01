سلطات تنغير تنفي وجود خروقات انتخابية وتكذب ادعاءات مستشار برلماني في المنطقة

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نفت السلطات المحلية لإقليم تنغير بشكل قاطع صحة ما تم ترويجه من طرف برلماني محسوب على المنطقة والذي ينتمي لأحد الأحزاب السياسية من مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يشيران إلى خروقات انتخابية وعدم قيام رئيس مكتب التصويت رقم 14 بجماعة "تاغزوت نايت عطى" بوضع المداد غير القابل للمحو للناخبين، وتصويت الناخبين دون حضورهم بما فيهم الأموات.
وتم اتهام عون سلطة في مقطع فيديو آخر بتوجيه الناخبين بمكتب التصويت الكائن بقصر آيت عمار الكائن بجماعة ألنيف وهو الشيء نفته السلطات بشكل قاطع بعد أبحاث باشرتها الجهات المختصة والتي أكدت أن الادعاءات التي روج لها المستشار البرلماني لا أساس لها من الصحة، وأن العملية الانتخابية تمر طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
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