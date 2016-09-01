من جديد.. بعد طنجة ''البام'' يشكو البيجيدي في تازة

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بعدما راسل حزب الأصالة والمعاصرة كلا من وزير العدل والحريات والداخلية بخصوص مساطر السلطة الإدارية في التعامل مع مخالفة انتخابية قام بها أعضاء البيجيدي أمام مدرسة الحسن الداخل بالدائرة الانتخابية

شوف تيفي

بعدما راسل حزب الأصالة والمعاصرة كلا من وزير العدل والحريات والداخلية بخصوص مساطر السلطة الإدارية في التعامل مع مخالفة انتخابية قام بها أعضاء البيجيدي أمام مدرسة الحسن الداخل بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، عاد "البام" ليراسل من جديد اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، "بشأن قيام أعضاء ومناصرين للائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة المحلية بتازة باعتراض الناخبين وقيامهم بتوزيع إعلانات انتخابية يوم الاقتراع.

وذكر بلاغ صادر عن الحزب باسم خالد أدنون، الناطق الرسمي للبام، أن هذه المخالفة تمت معاينتها، صباح اليوم، في مداخل ثانوية الكندي حي المسيرة 2 بتازة، وهو ما يعد مخالفا لما نصت عليه المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

والتمس حزب الأصالة والمعاصرة من وزير العدل والحريات إعطاء تعليماته لفتح تحقيق من طرف النيابة العامة بخصوص هذه المخالفة الانتخابية، كما التمس من وزير الداخلية إعطاء تعليماته للمصالح المعنية من أجل تطبيق القانون والتدخل الفعلي لمنع تكرار مثل هذه المخالفات.

 

 

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شوف تيفي البام العدالة والتنمية شكاية الانتخابات مخالفة انتخابية

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