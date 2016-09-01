عاجل.. سلطات تنغير ترد على البرلماني الذي زعم وجود خروقات في جماعته

نفت سلطات تنغير ما تداوله مستشار برلماني بإقليم تنغير بشأن ترويج مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلالها توصله بمعلومات بوجود خروقات

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نفت سلطات تنغير ما تداوله مستشار برلماني بإقليم تنغير بشأن ترويج مقطعي فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم من خلالها توصله بمعلومات بوجود خروقات انتخابية بمكتب التصويت رقم 14 بجماعة تاغزوت نايت عطا، من قبيل عدم قيام رئيس مكتب التصويت بوضع المداد الغير القابل للمحو للناخبين، وتصويت الناخبين دون حضورهم بما فيهم الأموات، مع التهديد بوقف التصويت بهذا المكتب، إضافة إلى اتهام عون سلطة في مقطع فيديو آخر بتوجيه الناخبين بمكتب التصويت الكائن بقصر ايت عمار الكائن بجماعة ألنيف.

وأكدت السلطات في بيان ردها على اتهامات البرلماني، أن الأبحاث التي باشرتها الجهات المختصة أكدت أن الادعاءات التي روج لها المستشار البرلماني لا أساس لها من الصحة.