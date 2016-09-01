عاجل وبالفيديو..هذا هو السبب وراء ارتكاب مجزرة المحمدية

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن سبب وقوع الجريمة المروعة التي هزت حي لابيطا بالمحمدية اليوم الجمعة، تعود إلى خلاف قديم بين الجاني والضحية الجارين لأكثر من 20 سنة، اشتعل فتيله اليوم مرة أخرى.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني البالغ من العمر 40 عاما، أقدم على مداهمة منزل ضحيته ووجه لها مجموعة من الطعنات، قبل أن يتوجه إلى المصالح الأمنية ويسلم نفسه.
وأضاف المصدر ذاته بأن الجاني معروف بالحي المذكور بنشاطه الإجرامي، وهو ما دفع بالساكنة إلى تقديم العديد من الشكايات في حقه.
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