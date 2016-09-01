بالفيديو.. نايضة الروينة في فاس نهار الانتخابات.. وها شنو واقع

"شوف تيفي"
عاشت مدينة فاس وبالتحديد بمقاطعة جنان الورد، اليوم الجمعة، أجواء ساخنة، بعد أن تجمهر العشرات من المواطنين المحتجين، الذين اتهموا رئيس المقاطعة المذكورة بتوزيع منشورات ورشاوى للمصوتين أمام أحد المكاتب.
ووجه المحتجون الغاضبون الاتهام لرئيس مقاطعة جنان الورد المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بأنه كان يتجول بمحيط أحد المكاتب من أجل استمالة المصوتين للتصويت لحزب المصباح من خلال منحهم منشورات وأوراق.
وظهرت المصالح الأمنية بهذا الفيديو وهي تحاول فض هذا التجمهر، وسط غضب عارم للمواطنين الذين رفضوا مغادرة المكان.
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