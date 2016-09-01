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عاجل.. سلطات وجدة توضح حقيقة اتهام أعوان السلطة بحث المواطنين على التصويت
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 15:52 عاجل.. سلطات وجدة توضح حقيقة اتهام أعوان السلطة بحث المواطنين على التصويت | بوليتيك
عاجل.. سلطات وجدة توضح حقيقة اتهام أعوان السلطة بحث المواطنين على التصويت
نفت السلطات المحلية لعمالة وجدة خبر قيام أحد أعضاء حزب معين باتهام أعوان السلطة في مدينة وجدة بحث المواطنين على التصويت لفائدة حزب آخر، وأنه ضبط أحد ''القياد'' المعروفين، صباح اليوم الجمعة، في

شوف تيفي

نفت السلطات المحلية لعمالة وجدة خبر قيام أحد أعضاء حزب معين باتهام أعوان السلطة في مدينة وجدة بحث المواطنين على التصويت لفائدة حزب آخر، وأنه ضبط أحد "القياد" المعروفين، صباح اليوم الجمعة، في المقاطعة 13 في وجدة، يدعو المواطنين إلى التصويت لصالح "هذا الحزب"، حيث احتج عليه أمام المواطنين، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأشارت السلطات المحلية لعمالة وجدة إلى أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتوضح أن الأمر يتعلق بعون سلطة وليس رجل سلطة بمدرسة فاطمة الفهرية التابعة للملحقة 13 بوجدة، كان يتواجد في الجناح الإداري بالمؤسسة بعيدا عن مكاتب التصويت.

"وعلى الرغم من عدم وجود أي أدلة على الادعاءات الواردة في ما تم تداوله، فإن عون السلطة المعني بالأمر تم إلحاقه بمصالح العمالة كإجراء احترازي"، يضيف بلاغ وزارة الداخلية.

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عاجل.. سلطات وجدة توضح حقيقة اتهام أعوان السلطة بحث المواطنين على التصويت

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