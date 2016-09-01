عاجل.. مواطنون يتدخلون لمنع شخص من التصوير داخل مكتب التصويت والأخير يستنجد بمستشار داخل ثانوية

أكدت وزارة الداخلية أن شخصا ولج إلى ثانوية الأميرة للا عائشة بالرباط يوم 7 أكتوبر 2016، حيث يدلي المواطنون بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في الدائرة الانتخابية الرباط شالة، وبدأ في أخذ صور وفيديوهات

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أكدت وزارة الداخلية أن شخصا ولج إلى ثانوية الأميرة للا عائشة بالرباط يوم 7 أكتوبر 2016، حيث يدلي المواطنون بأصواتهم لانتخاب من يمثلهم في الدائرة الانتخابية الرباط شالة، وبدأ في أخذ صور وفيديوهات داخل المؤسسة عبر هاتفه النقال، مما أدى إلى تدخل مجموعة من المواطنين من أجل منعه من التصوير.

وذكر البلاغ نفسه أن المعني بالأمر تحصن داخل الثانوية واستنجد بمستشار بمقاطعة اليوسفية، ومرشح الدائرة الانتخابية ذاتها، لمؤازرته وإخراجه من المؤسسة، مما جعل المواطنين يمنعونه هو الآخر من ولوج الثانوية بحجة أنه مرشح ولا يصوت بالمؤسسة المذكورة، مما حذى بالسلطات المحلية والمصالح الأمنية للتدخل في الوقت المناسب لتفريق المتجمهرين.ذ

وأشارت الوزارة إلى أن المستشار المذكور اتجه إلى الدائرة الأمنية من أجل وضع شكاية بسرقة هاتفيه النقالين إلا أنه تراجع عن ذلك فيما بعد متحججا بشعوره بآلام عرضية.