مثير وبالفيديو.. نايضة في مكتب ديال التصويت بتنغير ومرشح كيقول أن الأموات كيصوتوا

نشر لحسن أودعي مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بتنغير، قبل قليل على صفحته الرسمية على الفايسبوك، مقطع فيديو، أوضح من خلاله أن مكتب التصويت رقم 14 بغليل أمجيال جماعة تغزوت نيت عطى، يعرف في هذه اللحظات

"شوف تيفي"

نشر لحسن أودعي مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار بتنغير، قبل قليل على صفحته الرسمية على الفايسبوك، مقطع فيديو، أوضح من خلاله أن مكتب التصويت رقم 14 بغليل أمجيال جماعة تغزوت نيت عطى، يعرف في هذه اللحظات حالة من الفوضى.

وقال أودعي إن رئيس مكتب التصويت لدائرة 14 لا يلتزم بقوانين الانتخابات، ويرفض وضع الصباغة في إصبع المصوتين، موضحا بأن الرئيس المذكور يرفض الإصغاء لنائب حزب الحمامة المتواجد بالمكتب، ويسمح بوقوع العديد من التجاوزات.

وطالب مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار السلطات المحلية بالتدخل الفوري ووقف التصويت بالمكتب، موضحا بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يصوت الأموات به.