مثير وبالفيديو.. ها شنو وقع فاش بغا يصوت رئيس الوداد سعيد الناصيري

"شوف تيفي"
عرف مكتب بمدرسة طارق ابن زياد بعمالة الحي الحسني قبل قليل، واقعة غريبة، بطلها شخص، قام بالتلفظ بالعديد من الكلمات حينما كان سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي يدلي بصوته.
وحسب موفد "شوف تيفي" من عين المكان، فإن أحد الأشخاص الذي كان بالمكتب من أجل التصويت، بدأ بالصراخ مباشرة بعد دخول الناصيري، ووجه اللوم للمصورين الصحفيين وهو يقول "عاطينكم 200درهم".
وأضاف الموفد بأن سعيد الناصيري لم يهتم بما يقع حوله، وقام بالإدلاء بصوته وانصرف بشكل عادي من المكتب.
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