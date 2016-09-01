عاجل..مجزرة مروعة تهز المحمدية يوم الانتخابات بالموازاة مع صلاة الجمعة..ها كيفاش قتل مسلح سيدة داخل منزلها

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن حي لابيطا بالمحمدية، شهد قبل قليل بالموازاة مع صلاة الجمعة، جريمة قتل مروعة، بطلها شخص أقدم على قتل سيدة بواسطة السلاح الأبيض.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الجاني البالغ حوالي أربعين سنة،دخل إلى منزل الضحية البالغة 75 سنة والتي تعيش لوحدها، ووجه لها مجموعة من الطعنات، قبل أن يهاجم شخصين آخرين بواسطة السلاح الأبيض.
وأضاف المصدر ذاته بأن وفور وقوع الجريمة، حلت الشرطة القضائية بعين المكان، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، بينما تم اعتقال الجاني.
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