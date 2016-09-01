سابقة : فرار ناخب من مكتب للتصويت بأكادير

علمت ''شوف تيفي'' عن فرار ناخب من مكتب للتصويت بمدينة أكادير خوفا من توقيفه من طرف الشرطة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" عن فرار ناخب من مكتب للتصويت بمدينة أكادير خوفا من توقيفه من طرف الشرطة.

وأوضحت مصادر مطلعة "لشوف تيفي" أن أحد الناخبين قبل قليل، فر من مكتب التصويت مباشرة بعد ربط رئيس المكتب إتصالا هاتفيا لحضور الشرطة.

وأضافت ذات المصادر، أن سبب فرار الناخب هو ضبطه من طرف عضو بمكتب التصويت وهو يحاول تصوير الحزب الذي انتخبه داخل المعزل الخاص بالتصويت.

وحسب ذات المصادر، فالناخب المسجل بذات المكتب فر لوجهة غير معلومة تاركا الهاتف الذي حاول به تصوير الحزب الذي انتخبه داخل المعزل، حيث حضرت الشرطة بشكل عاجل لعين المكان، لفتح تحقيق في النازلة اعتمادا على معلومات الفار وهاتفه النقال الذي تركه في المعزل.