بالصورة.. رشيد الوالي:شوفوني مشيت نصوت فالانتخابات

"شوف تيفي": زينب نمروك
كعادته ،أدلى الفنان المغربي رشيد الوالي بصوته في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر صباح اليوم الجمعة بالرباط، حيث دعا الشعب المغربي إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع و الادلاء بأصواتهم.
و قد شارك رشيد الوالي،صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي،"انستغرام"، عن الحزب الذي صوت له مع جمهوره و الذي يرى أنه قادر على أداء المهمة بأمانة، وقد أرفق الصورة برسالة وجهها إلى الشعب المغربي.
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