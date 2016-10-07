بالصورة.. رشيد الوالي:شوفوني مشيت نصوت فالانتخابات

كعادته ،أدلى الفنان المغربي رشيد الوالي بصوته في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر صباح اليوم الجمعة بالرباط، حيث دعا الشعب المغربي إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع و الادلاء بأصواتهم.

"شوف تيفي": زينب نمروك



كعادته ،أدلى الفنان المغربي رشيد الوالي بصوته في الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر صباح اليوم الجمعة بالرباط، حيث دعا الشعب المغربي إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع و الادلاء بأصواتهم.



و قد شارك رشيد الوالي،صورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي،"انستغرام"، عن الحزب الذي صوت له مع جمهوره و الذي يرى أنه قادر على أداء المهمة بأمانة، وقد أرفق الصورة برسالة وجهها إلى الشعب المغربي.