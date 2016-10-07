بالصور.. فايسبوكيون يكشفون الخروقات التي وقعت في بعض مكاتب التصويت

موازاة مع عملية التصويت التي بدأت صبيحة اليوم، تجند ''فايسبوكيون'' لكشف الخروقات التي شهدتها عملية التصويت، كلّ يدلي بالأخبار والصور التي تحصل عليها في عدد من مراكز الاقتراع في ربوع المملكة.

شوف تيفي

موازاة مع عملية التصويت التي بدأت صبيحة اليوم، تجند "فايسبوكيون" لكشف الخروقات التي شهدتها عملية التصويت، كلّ يدلي بالأخبار والصور التي تحصل عليها في عدد من مراكز الاقتراع في ربوع المملكة.

الصفحات التي أنشأها هؤلاء الفايسبوكيين لقيت تجاوبا كبيرا، إذ تفاعل معها عدد كبير ممن يتوفرون على أخبار وصور توثق ما اعتبروه كشفا للخروقات التي سجلت، خصوصا حالات تقديم الرشاوى للناخبين في أبواب ومحيط مراكز الاقتراع.

إذ أكد المتفاعلون مع الصفحة الفايسبوكية "مرصد الانتخابات المغربية"، أن "إنزالات" كثيفة شهدتها بعض مراكز الاقتراع، مما أسفر عن شجارات واحتقان بين الناخبين كل يدافع عن حزبه، في وقت عرفت مراكز اقتراع أخرى عزوفا كبيرا.

كما نشرت الصفحة، استنادا على تفاعل النشطاء الفايسبوكيين من أكثر من مدينة، صورا تظهر عربات وسيارات تقل ناخبين إلى مراكز التصويت.