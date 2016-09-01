عاجل : الشرطة توقف شخصا يوزع المناشير الإنتخابية ''للبيجدي'' أمام مكتب للتصويت بتارودنت.

كشفت مصادر مطلعة، ''لشوف تيفي'' عن توقيف شخص أمام مدرسة ''أحفير'' بمدينة تارودانت يقوم بالحملة الانتخابية لصالح حزب العدالة والتنمية.

شوف تيفي



كشفت مصادر مطلعة، "لشوف تيفي" عن توقيف شخص أمام مدرسة "أحفير" بمدينة تارودانت يقوم بالحملة الانتخابية لصالح حزب العدالة والتنمية.

وحسب معلومات حصلت عليها "شوف تيفي" فالشخص يملك متجرا لبيع المواد الغدائية قرب مكتب التصويت بمدرسة أحفير، كان يعترض طريق المنتخبين قبل ولوجهم مكاتب التصويت ومدهم بورقة تحمل شعار “المصباح”.

وأضافت ذات المصادر، فقد تدخلت الشرطة وأوقفت المعني بالأمر، حيث يوجد في هذه الأثناء لدى السلطات المختصة للإستماع لأقواله في محضر رسمي.

هذا، وتنص المادة 36 من القانون 27/11 المتعلق بمجلس النواب أنه” لايجوز لأي شخص أن يقوم بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية يوم الاقتراع”.