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عاجل : عمالة عين الشق تتوصل بشكاوى من وكلاء اللوائح وهذه حقيقتها
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 14:47 عاجل : عمالة عين الشق تتوصل بشكاوى من وكلاء اللوائح وهذه حقيقتها | بوليتيك
عاجل : عمالة عين الشق تتوصل بشكاوى من وكلاء اللوائح وهذه حقيقتها
أفادت خلية التواصل بوزارة الداخلية، أن السلطات المحلية لعمالة مقاطعة عين الشق توصلت بشكاوى من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية تتحدث عن خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية.

شوف تيفي

أفادت خلية التواصل بوزارة الداخلية، أن السلطات المحلية لعمالة مقاطعة عين الشق توصلت بشكاوى من وكلاء بعض اللوائح الانتخابية تتحدث عن خروقات تمس بسلامة العملية الانتخابية.

وحسب بلاغ في الموضوع توصلت به "شوف تيفي"، قال المشتكون أن بعض وكلاء اللوائح وأعوان سلطة يقومون بتوجيه الناخبين للتصويت على هيئات سياسية معينة.

وأضاف ذات البلاغ، أنه بعد البحث الذي أجري بهذا الخصوص، تؤكد السلطات المحلية لعمالة مقاطعة عين الشق أن الأمر يتعلق بادعاءات بدون إثبات تدخل في إطار صراعات الأطراف المتنافسة.

 

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عاجل : عمالة عين الشق تتوصل بشكاوى من وكلاء اللوائح وهذه حقيقتها

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