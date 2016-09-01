عاجل وبالفيديو.. شخص يكسر صندوق الاقتراع بخنيفرة والسلطات تجري بحثا لتوقيف المشتبه فيه

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علم لدى السلطات المحلية لإقليم الخنيفرة أن أحد الأشخاص أقدم صباح اليوم الجمعة على تكسير صندوق الاقتراع بأحد مكاتب التصويت بحي النهضة بجماعة القباب.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ حول الحادثة، أن رئيس المكتب، ضمانا لسيرورة عملية التصويت، قام باستبدال صندوق الاقتراع، أمام أنظار جميع أعضاء مكتب التصويت وممثلي الهيئات السياسية الحاضرة.
وأضافت الوزارة في بلاغها أن البحث جار حاليا لتوقيف المشتبه فيه تحت إشراف النيابة العامة.
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