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البام يراسل وزيري الداخلية والعدل بسبب خروقات ''البيجيدي'' بطنجة
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 14:33 البام يراسل وزيري الداخلية والعدل بسبب خروقات البيجيدي بطنجة | بوليتيك
البام يراسل وزيري الداخلية والعدل بسبب خروقات ''البيجيدي'' بطنجة
راسل حزب الأصالة والمعاصرة، كلا من وزير العدل والحريات والداخلية بخصوص مساطر السلطة الإدارية في التعامل مع مخالفة انتخابية قام بها أعضاء حزب العدالة و التنمية أمام مدرسة الحسن الداخل بالدائرة

شوف تيفي

راسل حزب الأصالة والمعاصرة، كلا من وزير العدل والحريات والداخلية بخصوص مساطر السلطة الإدارية في التعامل مع مخالفة انتخابية قام بها أعضاء حزب العدالة و التنمية أمام مدرسة الحسن الداخل بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة.

وحسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي لحزب التراكتور "خالد أدنون" فالخروقات التي راسل على ضوئها وزيرين باللجنة الحكومية، تتمثل في توزيع إعلانات انتخابية و دعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة و التنمية، يوم الاقتراع، حيث قام أعضاء من حزب المصباح حسب رواية الناطق الرسمي، على الساعة 9.30 من يومه 7 أكتوبر بدعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة و التنمية و ذلك أمام مدرسة الحسن الداخل، الكائنة بالمقاطعة 15 ، بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة أصيلة.

وتابع أدنون أنه عند إبلاغ لطيفة الحمود مرشحة اللائحة الوطنية للحزب، للسلطة الإدارية المحلية بهذه الواقعة، حضر قائد إلى باب مدرسة الحسن الداخل المذكورة، طالبا من أنصار حزب العدالة و التنمية الانصراف دون أي إجراء آخر.

وختم أدنون بأن حزب الأصالة والمعاصرة التمس من وزير الداخلية إعطاء تعليماته للمصالح المعنية من أجل تطبيق القانون و إجراء المتعين في حال حصول مخالفات انتخابية، و التمس من وزير العدل و الحريات إعطاء تعليماته لفتح تحقيق من طرف النيابة العامة بخصوص هذا التعامل الذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين المرشحين، مستغربا من هذا المسلك في تدبير السلطة الإدارية المحلية لمخالفة انتخابية منصوص عليها في المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

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