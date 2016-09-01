مجلس جطو يطالب الأحزاب بالكشف عن أرقام حملاتها ماليا

في توقيت محسوب ، قام المجلس الأعلى للحسابات، بإصدار بلاغ للأحزاب السياسية صباح اليوم ، الجمعة 7 أكتوبر 2016 ، بخصوص شروع المحاكم المالية في تلقي التصريحات المتضمنة لمصادر تمويل الحملات الانتخابية

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في توقيت محسوب ، قام المجلس الأعلى للحسابات، بإصدار بلاغ للأحزاب السياسية صباح اليوم ، الجمعة 7 أكتوبر 2016 ، بخصوص شروع المحاكم المالية في تلقي التصريحات المتضمنة لمصادر تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء مجلس النواب بمناسبة الانتخابات التشريعية الجارية .

وحسب لغة البلاغ الموجه لكافة الأحزاب ، فإنه طالبهم بتقديم جرد للمبالغ التي تم صرفها أثناء حملاتهم الانتخابية، وكذا جميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك في غضون شهر بداية من اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع .