مجلس جطو يطالب الأحزاب بالكشف عن أرقام حملاتها ماليا

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في توقيت محسوب ، قام المجلس الأعلى للحسابات، بإصدار بلاغ للأحزاب السياسية صباح اليوم ، الجمعة 7 أكتوبر 2016 ، بخصوص شروع المحاكم المالية في تلقي التصريحات المتضمنة لمصادر تمويل الحملات الانتخابية لأعضاء مجلس النواب بمناسبة الانتخابات التشريعية الجارية .
وحسب لغة البلاغ الموجه لكافة الأحزاب ، فإنه طالبهم بتقديم جرد للمبالغ التي تم صرفها أثناء حملاتهم الانتخابية، وكذا جميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة، وذلك في غضون شهر بداية من اليوم الموالي للإعلان عن نتائج الاقتراع .
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