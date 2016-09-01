عاجل.. وفاة مواطن وهو يدلي بصوته الانتخابي في مراكش

فارق الحياة مواطن قبل قليل، وهو يدلي بصوته، بأحد المكاتب الموجودة بحي دار التونسي بتراب مقاطعة النخيل بمراكش.

"شوف تيفي"

فارق الحياة مواطن قبل قليل، وهو يدلي بصوته، بأحد المكاتب الموجودة بحي دار التونسي بتراب مقاطعة النخيل بمراكش.

وحسب مصادر محلية فإن وفاة هذا المواطن وهو يؤدي واجبه الوطني كانت عادية، وقد تم نقل جثته إلى مستودع الأموات.

وتجدر الإشارة على أن مختلف المدن المغربية، تعرف اليوم الجمعة، مشاركة المواطنين في عملية التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016.