عاجل..السلطات المحلية تقول بأن ما تم تداوله من طرف موقع ''الرأي'' بشأن عرقلة مراقبي حزب سياسي للحيلولة دون وصولهم إلى مكاتب التصويت عار من الصحة

أفادت السلطات المحلية لإقليم تطوان بأن ما تداوله موقع ''الرأي'' من تصريحات لمراقبي حزب سياسي يدعون فيها وضع عربة وسط الطريق لعرقلة وصولهم إلى مكاتب التصويت بجماعة ''الخروب''، عار من الصحة.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت السلطات المحلية لإقليم تطوان بأن ما تداوله موقع "الرأي" من تصريحات لمراقبي حزب سياسي يدعون فيها وضع عربة وسط الطريق لعرقلة وصولهم إلى مكاتب التصويت بجماعة "الخروب"، عار من الصحة.

وأوضح المصدر ذاته أن ما أثير في هذا الشأن "يعد مزاعم مغرضة ولا أساس لها من الصحة"، مبرزا أن "ما أورده الموقع المذكور من صور بهذا الخصوص يتعلق بعربة مقطورة مخصصة لنقل التبن تعود ملكيتها لأحد فلاحي المنطقة تم استغلال تعرضها لعطب وتواجدها بالمكان المخصص لتجميع التبن بمحاذاة الطريق، لإطلاق ادعاءات واهية وعارية من الصحة".