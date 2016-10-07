تنشر لأول مرة: صورة نادرة للملك محمد السادس وهو يدلي بصوته في مغرب الحسن الثاني يوم الاقتراع

صورة نادرة للملك محمد السادس، في مكتب التصويت يدلي بصوته أمام حشد من مسؤولي زمانه..

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صورة نادرة للملك محمد السادس، في مكتب التصويت يدلي بصوته أمام حشد من مسؤولي زمانه..

الصورة التقطت في شتنبر 1992، وتبرز لمسة المواطنة على ولي العهد سيدي محمد الذي كان حريصا وقتها على أن يكون للمغرب دستورا متقدما عن باقي العربية.

للإشارة فالصورة تؤرخ لتصويت ولي العهد سيدي محمد على تعديل الدستور في استفتاء شتنبر 1992.