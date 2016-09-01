عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى البرنوصي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير

وصل قبل قليل الملك محمد السادس إلى حي البرنوصي، لأداة صلاة الجمعة بمسجد منطقة الأزهر بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

وصل قبل قليل الملك محمد السادس إلى حي البرنوصي، لأداة صلاة الجمعة بمسجد منطقة الأزهر بالدار البيضاء.

وحسب موفدة "شوف تيفي" من عين المكان، فإن استنفارا أمنيا كبيرا يعرفه محيط المسجد من خلال تواجد مكثف للعشرات من رجال الأمن.

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، كشفت بأن الملك محمد السادس يقيم في إقامته بمدينة بوزنيقة التي حل بها قبل ثلاثة أيام.