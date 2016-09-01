عاجل..وصول الملك محمد السادس إلى البرنوصي بالبيضاء وسط استنفار أمني كبير

"شوف تيفي"
وصل قبل قليل الملك محمد السادس إلى حي البرنوصي، لأداة صلاة الجمعة بمسجد منطقة الأزهر بالدار البيضاء.
وحسب موفدة "شوف تيفي" من عين المكان، فإن استنفارا أمنيا كبيرا يعرفه محيط المسجد من خلال تواجد مكثف للعشرات من رجال الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية، كشفت بأن الملك محمد السادس يقيم في إقامته بمدينة بوزنيقة التي حل بها قبل ثلاثة أيام.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.