طريف وبالصورة..الأتراس حاضرة هي الأخرى في انتخابات 7 أكتوبر

" شوف سبور"
عرفت الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة السابع من شهر أكتوبر، حضور غير متوقع للأتراس المساندة للأندية المغربية خلال الاقتراع والتصويت على نواب الأمة المغربية في قبة البرلمان.
وعبرت الإلتراس عن رأيها في تفكيك وإقصاء الإلتراس من المدرجات المغربية، عن طريق التقاط صورة بها رسالة واضحة تؤكد على أن الحركية لن تحل مهما كلف الأمر، جاءت فوق الوثيقة المخصصة للإنتخاب على رمز الاحزاب.
وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم عبر الصفحات الرسمية المساندة لحركة الفايسبوك في المغرب، والتي تفاعل معها الجمهور المغربي المحب للرياضة بطريقة طريفة.
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