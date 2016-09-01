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بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 13:30 هفوة ستكلف البيجيدي غاليا بطنجة .. البام يسجل أول مخالفة للإسلاميين بالانتخابات | بوليتيك
هفوة ستكلف البيجيدي غاليا بطنجة .. البام يسجل أول مخالفة للإسلاميين بالانتخابات
سجل حزب الأصالة والمعاصرة أول مخالفة انتخابية لخصمه الانتخابي حزب العدالة والتنمية والتي قام بها صباح يومه الجمعة 7 أكتوبر، أعضاء من نفس الحزب الذي يترأسه بنكيران ، وحسب نفس المصدر فإن الأعضاء

شوف تيفي

سجل حزب الأصالة والمعاصرة أول مخالفة انتخابية لخصمه الانتخابي حزب العدالة والتنمية والتي قام بها صباح يومه الجمعة 7 أكتوبر، أعضاء من نفس الحزب الذي يترأسه بنكيران ، وحسب نفس المصدر فإن الأعضاء كانوا يقومون بدعوة الناخبين التصويت على لائحة “البيجيدي” في يوم الاقتراع.

هذا ما أكده الناطق الرسمي لحزب الجرار خالد ادنون، الذي قال :" أعضاء من حزب العدالة و التنمية، على الساعة 9.30 من يومه 7 أكتوبر قاموا بدعوة الناخبين إلى التصويت على لائحة حزب العدالة و التنمية و ذلك أمام مدرسة الحسن الداخل، الكائنة بالمقاطعة 15، بالدائرة الانتخابية المحلية طنجة أصيلة".

وأوضح المتحدث أنه “عند إبلاغ مرشحة اللائحة الوطنية للحزب، لطيفة الحمود، للسلطة الإدارية المحلية بهذه الواقعة، حضر قائد إلى باب مدرسة الحسن الداخل المذكورة، طالبا من أنصار حزب العدالة و التنمية الانصراف دون أن يستتبع ذلك أي إجراء آخر".

واستغرب الحزب "من هذا المسلك في تدبير السلطة الإدارية المحلية لمخالفة انتخابية منصوص عليها في المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب”، داعيا وزير الداخلية إلى "إعطاء تعليماته للمصالح المعنية من أجل تطبيق القانون و إجراء المتعين في حال حصول مخالفات انتخابية"، وكذا إعطاء وزير العدل و الحريات"تعليماته لفتح تحقيق من طرف النيابة العامة بخصوص هذا التعامل الذي يعتبر شكلا من أشكال التمييز بين المترشحين".

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هفوة ستكلف البيجيدي غاليا بطنجة .. البام يسجل أول مخالفة للإسلاميين بالانتخابات

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