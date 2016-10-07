عاجل وبالصور.. نبيلة منيب تصوت وترفع شارة النصر

التحقت الأمينة العامة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى كوكبة المصوتين هذا الصباح، حيث توجهت قبل قليل إلى إحدى مكاتب التصويت بآنفا للإدلاء بصوتها.

شوف تيفي: ع.س

التحقت الأمينة العامة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى كوكبة المصوتين هذا الصباح، حيث توجهت قبل قليل إلى إحدى مكاتب التصويت بآنفا للإدلاء بصوتها.

ورفعت منيب التي كانت رفقة ابنتها شارة النصر وهي تهم بوضع ورقة التصويت بالصندوق الخاص بها، أمام أنظار عدسات الكاميرا والمراقبين المتواجدين بنفس المكتب.

يذكر أن نبيلة منيب اليسارية العنيدة استطاعت في الآونة الأخيرة كسب عطف مجموعة من الفنانين والمثقفين الذي كشفوا عن أنهم سيصوتون لحزب اليسار من خلال تدوينات مختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي.