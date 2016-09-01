عاجل.. هذا ما يقع في مكاتب التصويت بمدينة الجديدة

"شوف تيفي"
علمت "شوف تيفي" أن مكاتب التصويت بمدينة الجديدة، تعرف حضورا لا بأس به للمواطنين الراغبين في القيام بواجبهم الوطني الخاص بالانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016.
وحسب مصدر "شوف تيفي" من أمام أحد المكاتب فإن التصويت يمر في أجواء طبيعية، مؤكدا بأنهم لم يتم إلى حدود اللحظة تسجيل أي خرق في عاصمة دكالة.
وتجدر الإشارة على أن نسبة المشاركة في عملية التصويت حسب بلاغ لوزارة الداخلية، وصلت إلى 10 في المائة.
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