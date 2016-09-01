نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية ضعيفة نسبيا ولم تتجاوز 10 في المائة إلى غاية الثانية عشرة زوالا

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل، حول عملية التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، إنها تتواصل الآن، في ظروف عادية.

وحسب المعلومات المتوصل بها من مختلف عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، يقول المصدر ذاته، "فإن عملية التصويت تمر في ظروف عادية، حيث بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني10 في المائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) زوالا.

هذه النسبة المسجلة، تبدو ضعيفة نسبيا مقارنة مع النسبة التي سجلتها الانتخابات الجماعية والجهوية في 2015، والتي بلغت 12 في المائة إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا. بينما بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لـ25 نونبر 2011، 11.5 في المائة إلى حدود منتصف النهار. وكانت نسبة المشاركة النهائية للاستحقاقات السابقة (2011) قد وصلت إلى 45 في المائة، مقارنة مع 37 في المائة التي سجلتها انتخابات 2007.