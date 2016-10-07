بالصورة.. الحبيب يدلي بصوته وها شنو قال على اللي غادي يغش البلاد

أكد الفنان الكوميدي هيتم مفتاح على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه أدلى بصوته بالانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016.

"شوف تيفي"

أكد الفنان الكوميدي هيتم مفتاح على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أنه أدلى بصوته بالانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016.

وكتب مفتاح في تدوينته " أنا درت اللي عليّا بحال ديما، و اللي غشّني و غشّ البلاد الله ياخد فيه الحق"

وتفاعل النشطاء بكثافة مع الصورة والتدوينة لمفتاح أو الحبيب كما يطلق عليه المغاربة، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بقيام الحبيب بواجبه الوطني.