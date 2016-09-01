صادم..مختل عقلي ينهي حياته بطريقة بشعة بطنجة

قام مختل عقلي،صباح اليوم الجمعة، بإنهاء حياته بطريقة بشعة، حينما ألقى بنفسه من أعلى سطح منزل أسرته الكائن بحي المطافي بمدينة طنجة.

"شوف تيفي"

قام مختل عقلي،صباح اليوم الجمعة، بإنهاء حياته بطريقة بشعة، حينما ألقى بنفسه من أعلى سطح منزل أسرته الكائن بحي المطافي بمدينة طنجة.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك البالغ من العمر أربعين عاما، ألقى بنفسه ليصطدم رأسه بالأرض بقوة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة وسط بركة من الدماء.

وأضافت المصادر ذاتها بأن عناصر الوقاية المدنية وفور وقوع الحادث هرعت على عين المكان، ونقلت الهالك إلى مستودع الأموات، بينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع.