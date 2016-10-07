بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط

توجه إلياس العماري ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، رفقة حرمه ، إلى مكتب التصويت بمدينة الرباط ، صباح اليوم ، الجمعة 7 أكتوبر 2016 .

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توجه إلياس العماري ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، رفقة حرمه ، إلى مكتب التصويت بمدينة الرباط ، صباح اليوم ، الجمعة 7 أكتوبر 2016 .

ولم تخل هذه الخرجة من تصريحات تهكمية من غريمه الانتخابي بنكيران ، حيث قال مخاطبا الصحفيين : " حيدو راكم غطيتو على المدام… باش إشوفها بنكيران".

وجاء هذا الكلام ردا على ما قاله بنكيران في تجمع خطابي منتقدا عدم ظهور زوجة العماري عكس زوجته نبيلة ، وهو صراع جلب الكثير من الانتقاد إذ أصبح يتعرض للأسر والأعراض ، حين خاطب أمه كذلك وأثارها في حملة انتخابية يجب أن تكون ناضجة وتحفظ الحياة الخاصة للناس مهما كانت توجهاتهم واختياراتهم .