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بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 12:44 بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط | بوليتيك
بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط
توجه إلياس العماري ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، رفقة حرمه ، إلى مكتب التصويت بمدينة الرباط ، صباح اليوم ، الجمعة 7 أكتوبر 2016 .

شوف تيفي

توجه إلياس العماري ، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، رفقة حرمه ، إلى مكتب التصويت بمدينة الرباط ، صباح اليوم ، الجمعة 7 أكتوبر 2016 .

ولم تخل هذه الخرجة من تصريحات تهكمية من غريمه الانتخابي بنكيران ، حيث قال مخاطبا الصحفيين : " حيدو راكم غطيتو على المدام… باش إشوفها بنكيران".

وجاء هذا الكلام ردا على ما قاله بنكيران في تجمع خطابي منتقدا عدم ظهور زوجة العماري عكس زوجته نبيلة ، وهو صراع جلب الكثير من الانتقاد إذ أصبح يتعرض للأسر والأعراض ، حين خاطب أمه كذلك وأثارها في حملة انتخابية يجب أن تكون ناضجة وتحفظ الحياة الخاصة للناس مهما كانت توجهاتهم واختياراتهم .

العماري

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بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط

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