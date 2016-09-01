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مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 12:35 مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات | بوليتيك
مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات
إلى غاية صبيحة اليوم، مازالت دواوير كثيرة في الأطلس الكبير الشرقي، ملتزمة بوعدها الذي قطعته قبل الاستحقاقات الانتخابية الحالية، والقاضي بالمقاطعة الجماعية للتصويت.

شوف تيفي

إلى غاية صبيحة اليوم، مازالت دواوير كثيرة في الأطلس الكبير الشرقي، ملتزمة بوعدها الذي قطعته قبل الاستحقاقات الانتخابية الحالية، والقاضي بالمقاطعة الجماعية للتصويت.

وبحسب مراسلي "شوف تيفي" في جهة درعة تافيلالت، فإن عددا كبيرا من الدواوير والمداشر المنتشرة في إقليم ميدلت، التابع للجهة، لم تدل بصوتها إلى غاية الآن، وهي مصرة على مقاطعتها بشكل جماعي، بعدما كانت قد رفعت شعار "زيرو صوت" قبل انطلاق الانتخابات بأيام.

وذكر مراسلونا في الجهة، أن ساكنة مناطق "أسول" و"ألنيف" و"أغبالة" (التابعة لجهة خنيفرة بني ملال) و"ميشليفن" و"أكوراي" و"أنفكو" ونواحي مدن ميدلت والريش وتنغير... لم تذهب لمكاتب التصويت الموزعة على المدارس، احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية التي قالوا إن نتائج الانتخابات السابقة لم تحسنها وبالتالي لا داعي للتصويت على أي مرشح بغض النظر عن الحزب الذي ينتمي إليه.

وأكد مراسلونا أن السلطات المحلية في تلك الدواوير، كانت تجري محاولات كثيرة لثني السكان عن المقاطعة قبيل بدء عملية التصويت، غير أن عددا كبيرا من سكان الدواوير والقرى أصروا على المقاطعة، فيما عدلت دواوير أخرى عن المقاطعة وأكدت أنها ستدلي بصوتها.

جدير بالذكر أن 13 لائحة تتبارى على ثلاثة مقاعد في إقليم ميدلت من أصل 15 مقعدا في جهة درعة تافيلالت.

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شوف تيفي التوصيت الانتخابات مقاعد انتخابية أصوات المرشح درعة تافيلالت

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