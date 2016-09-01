عاجل..,بنعبد,الله,غاضب,وها,علاش

شوف تيفي
قال مصدر مطلع لشوف تيفي أن نبيل بنعبدالله استشاط غضبا قبل قليل وهو يهم بدخول مكتب التصويت بمدرسة أم البنين بمدينة الرباط.
وكشف المصدر ذاته أن سبب الغضبة هي وجود لافتات أمام المدرسة المذكورة تعود لأحد الأحزاب السياسية...
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عاجل.. تعزيزات أمنية مكثفة بمختلف مكاتب التصويت
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كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.