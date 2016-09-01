بالأرقام.. هذه عدد مكاتب التصويت في جهة الدار البيضاء سطات

خصصت وزارة الداخلية لجهة الدار البيضاء سطات في إطار الانتخابات التشريعية 6740 مكتبا على مستوى الجهة لاستقبال الناخبين وتسهيل عملية التصويت، منها 3043 مكتبا على مستوى عمالة الدار البيضاء التي تحظى

شوف تيفي: ع.السكارجي

خصصت وزارة الداخلية لجهة الدار البيضاء سطات في إطار الانتخابات التشريعية 6740 مكتبا على مستوى الجهة لاستقبال الناخبين وتسهيل عملية التصويت، منها 3043 مكتبا على مستوى عمالة الدار البيضاء التي تحظى بمتابعة كبيرة من طرف المراقبين والمتتبعين.

وتتنافس على مستوى نفس الجهة 256 لائحة حزبية تضم 927 مرشحا من مختلف الأحزاب المغربية حيث تعتبر الأحزاب الكبرى الأكثر تمثيلية على مستوى الجهة التي سيخوض مرشحيها السباق التشريعي على 57 مقعدا.

وبعمالة الدار البيضاء لوحدها يتنافس 445 مرشحا من خلال 136 لائحة حزبية على 26 مقعدا مخصصا بالمنطقة، حيث تعرف منافسة قوية بين أبرز مرشحي الأحزاب الكبرى.

جدير بالذكر أن مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية بجهة الدار البيضاء سطات يصل إلى 3 ملايين و46 ألف و218 ناخبا، فيما يصل عدد المسجلين على مستوى عمالة الدار البيضاء لوحدها إلى مليون و489 ألف و158 ناخبا.