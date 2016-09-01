عاجل.. تعزيزات أمنية مكثفة بمختلف مكاتب التصويت

تعرف مختلف مكاتب التصويت بالبيضاء في هذه اللحظات تعزيزات أمنية كبيرة بمناسبة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر2016.

"شوف تيفي"

تعرف مختلف مكاتب التصويت بالبيضاء في هذه اللحظات تعزيزات أمنية كبيرة بمناسبة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر2016.

وحسب مراسلي "شوف تيفي" بمختلف المكاتب، فإن هذه الأخيرة تعرف تواجد رجال القوات العمومية بمختلف أرجاء المكاتب وذلك لمساعدة المواطنين للتعرف على قاعات التصويت.

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يشهد اليوم الجمعة 7 أكتوبر، فعاليات الانتخابات التشريعية الحاسمة، والتي ستنتهي حوالي الساعة السادسة مساء.