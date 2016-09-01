 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..مختل عقلي ينهي حياته بطريقة بشعة بطنجة | حوادث و حقوق

صادم..مختل عقلي ينهي حياته بطريقة بشعة بطنجة

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط | بوليتيك

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات | بوليتيك

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش | بوليتيك

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش

بالأرقام.. هذه عدد مكاتب التصويت في جهة الدار البيضاء سطات | بوليتيك

بالأرقام.. هذه عدد مكاتب التصويت في جهة الدار البيضاء سطات

عاجل.. تعزيزات أمنية مكثفة بمختلف مكاتب التصويت | بوليتيك

عاجل.. تعزيزات أمنية مكثفة بمختلف مكاتب التصويت

عاجل : بعد بلاغ وزارة الداخلية، موقع الرأي يتبرأ من الفيديو المفبرك ويعزو الأمر إلى اختراق | بوليتيك

عاجل : بعد بلاغ وزارة الداخلية، موقع ''الرأي'' يتبرأ من الفيديو المفبرك ويعزو الأمر إلى اختراق

إنفراد : إعتقال دكتور معروف بمكتب التصويت بأكادير وها علاش | حوادث و حقوق

إنفراد : إعتقال دكتور معروف بمكتب التصويت بأكادير وها علاش

بالفيديو..نايضة في تونس.. والسبب فنانة معروفة ظهرت عارية في برنامج تلفزيوني | منوعات

بالفيديو..نايضة في تونس.. والسبب فنانة معروفة ظهرت عارية في برنامج تلفزيوني

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

عاجل : بعد بلاغ وزارة الداخلية، موقع ''الرأي'' يتبرأ من الفيديو المفبرك ويعزو الأمر إلى اختراق
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 11:59 عاجل : بعد بلاغ وزارة الداخلية، موقع الرأي يتبرأ من الفيديو المفبرك ويعزو الأمر إلى اختراق | بوليتيك
عاجل : بعد بلاغ وزارة الداخلية، موقع ''الرأي'' يتبرأ من الفيديو المفبرك ويعزو الأمر إلى اختراق
بعد نشر موقع ''الرأي'' المغربية أمس الخميس 6 أكتوبر الجاري، شريط فيديو مفبرك، يتضمن اتهامات خطيرة لأشخاص ومؤسسات، وبعد إصدار وزارة الداخلية في اليوم ذاته بلاغا في الموضوع، لجأت إدارة هذا الموقع

شوف تيفي

بعد نشر موقع "الرأي" المغربية أمس الخميس 6 أكتوبر الجاري، شريط فيديو مفبرك، يتضمن اتهامات خطيرة لأشخاص ومؤسسات، وبعد إصدار وزارة الداخلية في اليوم ذاته بلاغا في الموضوع، لجأت إدارة هذا الموقع المقرب من حزب العدالة والتنمية، لصاحبه جواد الغسال مستشار وزير العدل والحريات المنتهية ولايته، مصطفى الرميد، (لجأت) إلى التبرؤ من الشريط، الذي كان يسعى أصحابه إلى الانتصار لحزب البيجيدي على حساب خصومهم في المرجعية والإيديوليجيا.

وقال الموقع في بلاغ نشره قبل قليل، إن" الإدارة فوجئت باتصالات العديد من المتتبعين، وبعدها ببيان من وزارة الداخلية بخصوص شريط فيديو مفبرك، يتضمن اتهامات خطيرة لأشخاص ومؤسسات".

وتابعت إدارة "الرأي" قولها، إنها إذ تتبرأ من الشريط المذكور، "وتؤكد أن هذه المادة تسربت بشكل مجهول إلى الموقع، وتؤكد رغبتها في فتح تحقيق داخلي يؤدي إلى معرفة كيفية إدراجها، خصوصا بعدما تعرض الموقع لعشرات الاختراقات خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي أشارت إليها الإدارة في حينها.

هذا وأكد أصحاب الموقع أن محتويات شريط الفيديو المذكور يتنافى مع الخط التحريري للموقع، "الذي يؤمن بالثوابت الوطنية، ويدعم المسلسل الديمقراطي في ظل الاستقرار، ويتمسك بأخلاقيات مهنة الصحافة النبيلة".

وختم الموقع بلاغه بالاعتذار لقرائه، جراء "ما يتم بثه من محتويات لا أخلاقية عبارة عن صور مواقع إباحية، بسبب الاختراقات المتوالية، وبسبب هذا الفيديو المفبرك".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عاجل : بعد بلاغ وزارة الداخلية موقع الرأي يتبرأ من الفيديو المفبرك ويعزو الأمر إلى اختراق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط | بوليتيك

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات | بوليتيك

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش | بوليتيك

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش

بالأرقام.. هذه عدد مكاتب التصويت في جهة الدار البيضاء سطات | بوليتيك

بالأرقام.. هذه عدد مكاتب التصويت في جهة الدار البيضاء سطات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شباط يدلي بصوته وها شنو قال | بــووز
منذ 34 دقيقة

بالفيديو.. شباط يدلي بصوته وها شنو قال

شاهد أول مغربي صوت فالانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر2016 (فيديو) | بــووز

شاهد أول مغربي صوت فالانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر2016 (فيديو)

بالفيديو.. المشهد الانتخابي المغربي بالأرقام على قناة الجزيرة | قنوات أخرى

بالفيديو.. المشهد الانتخابي المغربي بالأرقام على قناة الجزيرة

توقيع اتفاقية شراكة لانشاء وحدة صناعية للسيارات بالقنيطرة وصناعة النسيج و الألبسة | قنوات أخرى

توقيع اتفاقية شراكة لانشاء وحدة صناعية للسيارات بالقنيطرة وصناعة النسيج و الألبسة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..مختل عقلي ينهي حياته بطريقة بشعة بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

صادم..مختل عقلي ينهي حياته بطريقة بشعة بطنجة

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط | بوليتيك

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات | بوليتيك

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش | بوليتيك

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش

﻿ ﻿
اليوم 12:05 GMT

عاجل.. تعزيزات أمنية مكثفة بمختلف مكاتب التصويت

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.