عاجل : بعد بلاغ وزارة الداخلية، موقع ''الرأي'' يتبرأ من الفيديو المفبرك ويعزو الأمر إلى اختراق

بعد نشر موقع ''الرأي'' المغربية أمس الخميس 6 أكتوبر الجاري، شريط فيديو مفبرك، يتضمن اتهامات خطيرة لأشخاص ومؤسسات، وبعد إصدار وزارة الداخلية في اليوم ذاته بلاغا في الموضوع، لجأت إدارة هذا الموقع

شوف تيفي



بعد نشر موقع "الرأي" المغربية أمس الخميس 6 أكتوبر الجاري، شريط فيديو مفبرك، يتضمن اتهامات خطيرة لأشخاص ومؤسسات، وبعد إصدار وزارة الداخلية في اليوم ذاته بلاغا في الموضوع، لجأت إدارة هذا الموقع المقرب من حزب العدالة والتنمية، لصاحبه جواد الغسال مستشار وزير العدل والحريات المنتهية ولايته، مصطفى الرميد، (لجأت) إلى التبرؤ من الشريط، الذي كان يسعى أصحابه إلى الانتصار لحزب البيجيدي على حساب خصومهم في المرجعية والإيديوليجيا.

وقال الموقع في بلاغ نشره قبل قليل، إن" الإدارة فوجئت باتصالات العديد من المتتبعين، وبعدها ببيان من وزارة الداخلية بخصوص شريط فيديو مفبرك، يتضمن اتهامات خطيرة لأشخاص ومؤسسات".

وتابعت إدارة "الرأي" قولها، إنها إذ تتبرأ من الشريط المذكور، "وتؤكد أن هذه المادة تسربت بشكل مجهول إلى الموقع، وتؤكد رغبتها في فتح تحقيق داخلي يؤدي إلى معرفة كيفية إدراجها، خصوصا بعدما تعرض الموقع لعشرات الاختراقات خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي أشارت إليها الإدارة في حينها.

هذا وأكد أصحاب الموقع أن محتويات شريط الفيديو المذكور يتنافى مع الخط التحريري للموقع، "الذي يؤمن بالثوابت الوطنية، ويدعم المسلسل الديمقراطي في ظل الاستقرار، ويتمسك بأخلاقيات مهنة الصحافة النبيلة".

وختم الموقع بلاغه بالاعتذار لقرائه، جراء "ما يتم بثه من محتويات لا أخلاقية عبارة عن صور مواقع إباحية، بسبب الاختراقات المتوالية، وبسبب هذا الفيديو المفبرك".