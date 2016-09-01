إنفراد : إعتقال دكتور معروف بمكتب التصويت بأكادير وها علاش

علمت ''شوف تيفي'' أن السلطات الأمنية أوقفت قبل قليل بأحد مكاتب التصويت بحي صونابا السياحي بمدينة أكادير دكتور مختص بالطب النسائي بالمدينة.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن السلطات الأمنية أوقفت قبل قليل بأحد مكاتب التصويت بحي صونابا السياحي بمدينة أكادير دكتور مختص بالطب النسائي بالمدينة.

وحسب مصدر خاص، فقد إعتقلت السلطات الأمنية الدكتور "ش" بعد تمزيقه للورقة الفريدة الخاصة بالتصويت أمام ذهول أعضاء مكتب التصويت والمراقبين.

وأضافت ذات المصادر، أن المعتقل مسجل بمكتب التصويت بحي فونتي بالمنطقة السياحية صونابا، حيث دخل في نقاش عميق مع رئيس المكتب قبل أن يقدم على تمزيق الورقة الفريدة، ما دفع برئيس المكتب إلى طلب تدخل رجال الأمن لإعتقاله.