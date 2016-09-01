بالفيديو..نايضة في تونس.. والسبب فنانة معروفة ظهرت عارية في برنامج تلفزيوني

أثار ظهور فنانة تونسية معروفة تدعى علياء بلعيد ببرنامج تلفزيوني تونسي، وهي ترتدي لباسا شفافا، يظهر مفاتنها، ضجة واسعة بالبلاد.

"شوف تيفي"



أثار ظهور فنانة تونسية معروفة تدعى علياء بلعيد ببرنامج تلفزيوني تونسي، وهي ترتدي لباسا شفافا، يظهر مفاتنها، ضجة واسعة بالبلاد.



وعبر النشطاء التونسيون عن غضبهم الشديد من ظهور بلعيد بلباس شفاف، كشف بشكل واضح ثدييها، معبرين عن غضبهم الشديد من هذه الخطوة المهينة والفاضحة التي جعلت التونسيين محطة سخرية واستهزاء النشطاء العرب بعد تداول فيديوهات وصور من البرنامج.



وتجدر الإشارة على أن البرنامج الذي ظهرت به الفنانة المذكورة بلباس شفاف، هو برنامج "كلام الناس" والذي يبث على قناة الحوار التونسية.