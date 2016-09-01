 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..مختل عقلي ينهي حياته بطريقة بشعة بطنجة | حوادث و حقوق

صادم..مختل عقلي ينهي حياته بطريقة بشعة بطنجة

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط | بوليتيك

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات | بوليتيك

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش | بوليتيك

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش

بالأرقام.. هذه عدد مكاتب التصويت في جهة الدار البيضاء سطات | بوليتيك

بالأرقام.. هذه عدد مكاتب التصويت في جهة الدار البيضاء سطات

عاجل.. تعزيزات أمنية مكثفة بمختلف مكاتب التصويت | بوليتيك

عاجل.. تعزيزات أمنية مكثفة بمختلف مكاتب التصويت

عاجل : بعد بلاغ وزارة الداخلية، موقع الرأي يتبرأ من الفيديو المفبرك ويعزو الأمر إلى اختراق | بوليتيك

عاجل : بعد بلاغ وزارة الداخلية، موقع ''الرأي'' يتبرأ من الفيديو المفبرك ويعزو الأمر إلى اختراق

إنفراد : إعتقال دكتور معروف بمكتب التصويت بأكادير وها علاش | حوادث و حقوق

إنفراد : إعتقال دكتور معروف بمكتب التصويت بأكادير وها علاش

بالفيديو..نايضة في تونس.. والسبب فنانة معروفة ظهرت عارية في برنامج تلفزيوني | منوعات

بالفيديو..نايضة في تونس.. والسبب فنانة معروفة ظهرت عارية في برنامج تلفزيوني

شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بالفيديو..نايضة في تونس.. والسبب فنانة معروفة ظهرت عارية في برنامج تلفزيوني
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 11:15 بالفيديو..نايضة في تونس.. والسبب فنانة معروفة ظهرت عارية في برنامج تلفزيوني | منوعات
بالفيديو..نايضة في تونس.. والسبب فنانة معروفة ظهرت عارية في برنامج تلفزيوني
أثار ظهور فنانة تونسية معروفة تدعى علياء بلعيد ببرنامج تلفزيوني تونسي، وهي ترتدي لباسا شفافا، يظهر مفاتنها، ضجة واسعة بالبلاد.

"شوف تيفي"

أثار ظهور فنانة تونسية معروفة تدعى علياء بلعيد ببرنامج تلفزيوني تونسي، وهي ترتدي لباسا شفافا، يظهر مفاتنها، ضجة واسعة بالبلاد.

وعبر النشطاء التونسيون عن غضبهم الشديد من ظهور بلعيد بلباس شفاف، كشف بشكل واضح ثدييها، معبرين عن غضبهم الشديد من هذه الخطوة المهينة والفاضحة التي جعلت التونسيين محطة سخرية واستهزاء النشطاء العرب بعد تداول فيديوهات وصور من البرنامج.

وتجدر الإشارة على أن البرنامج الذي ظهرت به الفنانة المذكورة بلباس شفاف، هو برنامج "كلام الناس" والذي يبث على قناة الحوار التونسية.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي تونس الفنانة علياء بلعيد البلاد ضجة الفايسبوكيين

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..شوف تيفي تكشف حقيقة التدوينة المفبركة لـ حسين الجسمي عن الانتخابات التشريعية والعماري | منوعات

بالصورة..شوف تيفي تكشف حقيقة التدوينة المفبركة لـ حسين الجسمي عن الانتخابات التشريعية والعماري

هذا هو جديد قضية المغربية روبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع قاصر | منوعات

هذا هو جديد قضية المغربية روبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني في قضية ممارسة الجنس مع قاصر

بالفيديو.. ظهور أول راقصة محجبة يثير ضجة في الفايسبوك | منوعات

بالفيديو.. ظهور أول راقصة محجبة يثير ضجة في الفايسبوك

صادم و بالصور.. دولة إسلامية تعرض فيلم إباحي في شاشة عملاقة تزامنا مع صلاة الجمعة | منوعات

صادم و بالصور.. دولة إسلامية تعرض فيلم إباحي في شاشة عملاقة تزامنا مع صلاة الجمعة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. شباط يدلي بصوته وها شنو قال | بــووز
منذ 34 دقيقة

بالفيديو.. شباط يدلي بصوته وها شنو قال

شاهد أول مغربي صوت فالانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر2016 (فيديو) | بــووز

شاهد أول مغربي صوت فالانتخابات التشريعية لـ7أكتوبر2016 (فيديو)

بالفيديو.. المشهد الانتخابي المغربي بالأرقام على قناة الجزيرة | قنوات أخرى

بالفيديو.. المشهد الانتخابي المغربي بالأرقام على قناة الجزيرة

توقيع اتفاقية شراكة لانشاء وحدة صناعية للسيارات بالقنيطرة وصناعة النسيج و الألبسة | قنوات أخرى

توقيع اتفاقية شراكة لانشاء وحدة صناعية للسيارات بالقنيطرة وصناعة النسيج و الألبسة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..مختل عقلي ينهي حياته بطريقة بشعة بطنجة | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

صادم..مختل عقلي ينهي حياته بطريقة بشعة بطنجة

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط | بوليتيك

بالصورة ..العماري وزوجته يتوجهان للتصويت صباحا بالرباط

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات | بوليتيك

مثير.. دواوير بأكملها تقاطع الانتخابات

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش | بوليتيك

عاجل.. بنعبد الله غاضب وها علاش

﻿ ﻿
اليوم 12:05 GMT

عاجل.. تعزيزات أمنية مكثفة بمختلف مكاتب التصويت

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.