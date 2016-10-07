عاجل وبالصور..الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط يدلي بصوته بفاس

أدلى الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط رفقة زوجته فاطمة طارق صباح اليوم الجمعة، بصوته في الانتخابات التشريعية وسط متابعة إعلامية مكثفة.

"شوف تيفي"

أدلى الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط رفقة زوجته فاطمة طارق صباح اليوم الجمعة، بصوته في الانتخابات التشريعية وسط متابعة إعلامية مكثفة.

وحسب مراسل "شوف تيفي" فإن حميد شباط، أدلى بصوته بمؤسسة ابن تيمية بمنطقة بنسودة، حيث كشف هويته لأعضاء مكتب التصويت، قبل الدخول إلى المعزل الانتخابي.

وقال شباط بهذه المناسبة لـ "شوف تيفي"، إن عملية التصويت بفاس تمر بشكل عادي، مؤكدا بأن حزب الاستقلال سيحتل الرتبة الأولى في هذا الاستحقاق الانتخابي.