كتائب بيجيداوية تتبنى فكر الشيخ أبو النعيم لمحاربة ''الأحداث المغربية''

تتعرض الزميلة ''الأحداث المغربية'' لهجوم فايسبوكي عنيف من قبل ''كتائب البيجيدي'' وبعض الأحلاف في قبائلهم المجاورة.. وهو هجوم غير مبرر، خاصة وأن هذه الكتائب قد استغلت الدين الإسلامي للدعوة إلى محاربة هذه

شوف تيفي



تتعرض الزميلة "الأحداث المغربية" لهجوم فايسبوكي عنيف من قبل "كتائب البيجيدي" وبعض الأحلاف في قبائلهم المجاورة.. وهو هجوم غير مبرر، خاصة وأن هذه الكتائب قد استغلت الدين الإسلامي للدعوة إلى محاربة هذه الجريدة، بخطاب غاية في التطرف.

ففي صفحة فايسبوكية، بعنوان: "جميعا من أجل محاربة الأحداث المغربية، ديننا خط أحمر"، يبدو أن هذه الكتائب، قد تركت شيئا من الاعتدال النسبي للبيجيدي، وتبنت فكر الشيخ السلفي المتشدد عبد الحميد أبو النعيم، الذي لا يتوانى في تكفير العباد والمؤسسات في هذه البلاد. حيث تعتبر الكتائب ذاتها أن "الأحداث" معادية للدين الإسلامي، ومناصرة لتيار علماني في المغرب.. وهذا حسب بعض المتتبعين، انطباع خاطئ تشكل حول هذه الجريدة التي تضم طاقما مغربيا مسلما، يمارس مهامه الإعلامية في دولة مسلمة.

ويبدو أن من يقفون خلف هذه الصفحة، ينتصرون للعنف وللهدم ولإلغاء الآخر ولإقصائه وتغييبه أيضا، في وقت ينبغي فيه عدم الانسياق وراء الخطابات التكفيرية، وعدم الانجرار خلف النزعة السياسية التي تقضى من خلال الدين مآربها..

إن المغرب، وهذا ما تجهله هذه الكتائب، ظل يستوعب الاختلاف، وينتصر للتعايش ويحفز الحوار.. لكنه لا يقبل في نفس الوقت أية دعوات للتفرقة، يقينا منه أن أصحابها يسعون إلى الفتنة التي هي أشد من القتل.