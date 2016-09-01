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البوادي تتفوق على المدن في الساعات الأولى للإنتخابات
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 11:11 البوادي تتفوق على المدن في الساعات الأولى للإنتخابات | بوليتيك
البوادي تتفوق على المدن في الساعات الأولى للإنتخابات
عرفت مكاتب التصويت صباح اليوم الجمعة، إقبالا ضعيفا بالمدن بالمقارنة مع البوادي، في مختلف مراكز الإقتراع بربوع المملكة.

شوف تيفي

عرفت مكاتب التصويت صباح اليوم الجمعة، إقبالا ضعيفا بالمدن بالمقارنة مع البوادي، في مختلف مراكز الإقتراع بربوع المملكة.

وحسب التقارير الأولية التي توصلت بها "شوف تيفي" من مراسليها ومصادرها بمختلف المدن والقرى بالمغرب، تفيد توافد مختلف الفئات العمرية للإدلاء بصوتهم وإختيار المرشحين الذين سيمثلونهم في البرلمان.

وعزت مصادر "شوف تيفي" إرتفاع الإقبال على التصويت بالنسبة للقرى بالمقارنة مع المدن بعد مرور أكثر من ساعتين على فتح مراكز التصويت أمام الناخبين، إلى ظروف العمل، حيث ينتظر أن تعرف الفترة المسائية إقبالا كثيفا للناخبين خاصة بالمدن.

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النسبةمكتب تصويت بالمدينة الفئاتـ العمرية المرشح البرلمان شوف تيفي

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