بالصورة.. ليلى الحديوي تؤدي الواجب الوطني وتصوت..

شوف تيفي
نشرت عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي صباح اليوم صورة لها على حائطها الفايسبوكي وهي بإحدى مكاتب التصويت.
هذا وفي حوار سابق أجرته الفنانة مع شوف تيفي بخصوص الإنتخابات التشريعية المقامة اليوم 7 أكتوبر، فقد أكدت على أنها ستؤدي الواجب الوطني بالتصويت اليوم، ولكنها تحفظت عن إدلاء بهوية الحزب التي ستصوت له.
للإشارة فإن اليوم الجمعة 7 أكتوبر يشهد المغرب الإنتخابات التشريعية التي من خلالها سيتعرف المغاربة على هوية الحزب الذي سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.