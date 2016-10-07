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بالصورة.. ليلى الحديوي تؤدي الواجب الوطني وتصوت..
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 11:02 بالصورة.. ليلى الحديوي تؤدي الواجب الوطني وتصوت.. | ثقافة و فنون
بالصورة.. ليلى الحديوي تؤدي الواجب الوطني وتصوت..
نشرت عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي صباح اليوم صورة لها على حائطها الفايسبوكي وهي بإحدى مكاتب التصويت.

شوف تيفي

 نشرت عارضة الأزياء المغربية ليلى الحديوي صباح اليوم صورة لها على حائطها الفايسبوكي وهي بإحدى مكاتب التصويت.

 هذا وفي حوار سابق أجرته الفنانة مع شوف تيفي بخصوص الإنتخابات التشريعية المقامة اليوم 7 أكتوبر، فقد أكدت على أنها ستؤدي الواجب الوطني بالتصويت اليوم، ولكنها تحفظت عن إدلاء بهوية الحزب التي ستصوت له.

 للإشارة فإن اليوم الجمعة 7 أكتوبر يشهد المغرب الإنتخابات التشريعية التي من خلالها سيتعرف المغاربة على هوية الحزب الذي سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة.

ليلى الحديوي تؤدي الواجب الوطني وتصوت..

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ليلى الحديوي انتخابات التشريعية المغرب شوف تيفي

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