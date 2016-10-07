بالصور.. إستياء عارم للمواطنين من أطنان نفايات الحملة الإنتخابية

طالب الفايسبوكيون من وكلاء لوائح الأحزاب السياسية، جمع منشوراتهم للحملة الإنتخابية التي توقفت منذ منتصف ليلة البارحة.

شوف تيفي

طالب الفايسبوكيون من وكلاء لوائح الأحزاب السياسية، جمع منشوراتهم للحملة الإنتخابية التي توقفت منذ منتصف ليلة البارحة.

وشارك مواطنون على صفحاتهم الفايسبوكية مقاطع فيديو وصور لأزقة الأحياء التي يقطنون بها، حيث عبروا عن إستيائهم الكبير من تحويلها إلى مطرح لنفايات الأوراق والمنشورات الدعائية لبرامجهم الإنتخابية.

وطالب الفايسبوكيون من المرشحين الذين أفرغوا مخزوناتهم من الأوراق، القيام بحملة ثانية لجمعها، حيث أن عمال النظافة الرسميين لن يتمكنوا من جمع الأطنان المضافة من الأزبال الناتجة عن الحملة الإنتخابية.

وفي ذات السياق، عبر مواطنون عن غضبهم من تكرار نفس السيناريو في كل محطة إنتخابية، حيث دونوا تعليقات مصاحبة لصور من أحيائهم بالقول" الشيخ اللي نتسناو براكتو دخل للجامع ببلغتوا" في إشارة إلى أن البرلمانيين الذين ينتظر منهم أن يدافعوا عن البيئة وجمالية الدوائر التي ترشحوا هم أول من أغرقها بالأزبال

من جهة ثانية، عاينت كاميرات "شوف تيفي" بعض الأزقة وهي مغطاة بالكامل بأوراق ومنشورات الحملة الإنتخابية لبعض الأحزاب التي حولت الأزقة لمطارح أزبال جديدة بعد تفريغ مخزوناتهم من المنشورات التي تحمل رموزها الإنتخابية.