مؤلم وبالصور.. فاجعة طرقية تهز طنجة.. وهذا عدد القتلى

شهدت مدينة، طنجة، ليلة الخميس-الجمعة، حادثة سير خطيرة، لقي خلالها أربعة أشخاص مصرعهم، بطريقة مروعة.

"شوف تيفي"

شهدت مدينة، طنجة، ليلة الخميس-الجمعة، حادثة سير خطيرة، لقي خلالها أربعة أشخاص مصرعهم، بطريقة مروعة.

وحسب مصادر من مدينة البوغاز فإن الحادثة وقعت على إثر اصطدام سيارة خفيفة بشاحنة صغيرة كانت قادمة في الاتجاه المعاكس بسرعة مفرطة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية حلت بعين المكان مرفوقة بعناصر الوقاية المدنية التي وجدت صعوبة في إخراج جثة القتلى من داخل السيارة.

وأوضحت ذات المصادر بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل الجرحى إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم نقل القتلى إلى مستودع الأموات بنفس المستشفى.