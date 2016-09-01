عاجل:تفاصيل جديدة حول القرطاس الذي لعلع يوم الانتخابات في حي درب غلف

اضطر شرطي يعمل بدورية للدراجيين التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، في الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا أربع رصاصات، منها رصاصتين تحذيريتين، وذلك لتوقيف

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اضطر شرطي يعمل بدورية للدراجيين التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، في الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم الجمعة، لاستخدام سلاحه الوظيفي مطلقا أربع رصاصات، منها رصاصتين تحذيريتين، وذلك لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، كانا في حالة تخذير متقدمة، وهددا حياة المواطنين وعناصر الأمن بشكل جدي بواسطة سيف من الحجم الكبير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد حاصرت المشتبه فيهما بعد تورطهما في عملية سرقة بالعنف استهدفت مبلغ 4000 درهم من بائع متجول، قبل أن يشهر أحدهما سيفا من الحجم الكبير في مواجهة عناصر الشرطة وحاول تعريضهما للاعتداء، وهو ما استدعى استخدام السلاح الناري وإصابة المشتبه فيه على مستوى الفخذ.

وأضاف البلاغ أنه تم حجز السيف المستعمل في محاولة الاعتداء على عناصر الشرطة، كما تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية، بينما تم وضع المشتبه فيه الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.