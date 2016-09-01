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40 ألف هاتف لأعوان السلطة لتسريع عملية الإعلان عن نتائج 7 أكتوبر
بتاريــخ : 7 أكتوبر 2016 / 10:06 40 ألف هاتف لأعوان السلطة لتسريع عملية الإعلان عن نتائج 7 أكتوبر | بوليتيك
40 ألف هاتف لأعوان السلطة لتسريع عملية الإعلان عن نتائج 7 أكتوبر
خصصت وزارة الداخلية حوالي 40 ألف هاتف لأعوان السلطة لإرسال نتائج الانتخابات المرتقبة اليوم الجمعة حسب جريدة «الصباح »، في عددها الصادر اليوم .

شوف تيفي

خصصت وزارة الداخلية حوالي 40 ألف هاتف لأعوان السلطة لإرسال نتائج الانتخابات المرتقبة اليوم الجمعة حسب جريدة «الصباح »، في عددها الصادر اليوم .

ووزعتها على أعوان ورجال السلطة، من أجل تتبع وإرسال نتائج التصويت في 40 ألف مكتب لتقليص مدة الإعلان عن نتائج الانتخابات على الصعيد الوطني.

ودربت وزارة الداخلية الأعوان الذين سيتولون بعث الرسائل، التي تتضمن نسب المشاركة والنتائج، إذ سيقوم كل عون مكلف يتوفر على الهاتف، المتضمن للبرنامج الخاص بالانتخابات، بإرسال النتيجة، ورمز مكتب التصويت، وعدد المسجلين والمصوتين، والأصوات الملغاة، والمحصل عليها من قبل كل لائحة أو مرشح.

وبالنسبة لعملية الملاحظة ، سيقوم 4 آلاف خبير سير الانتخابات في كل الدوائر بينهم 92 ملاحظا دوليا إذ يمثلون 37 هيأة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة إلى ملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

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40 ألف هاتف لأعوان السلطة لتسريع عملية الإعلان عن نتائج 7 أكتوبر

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