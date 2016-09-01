عاجل.. الرصاص يلعلع يوم الانتخابات بحي درب غلف

شهد حي درب غلف بمدينة الجديدة قبل ساعات قليلة، مواجهة عنيفة بين مشرمل ملقب بـ''الصالعون'' مسلح بسيف والمصالح الأمنية التي تمكنت من اعتقاله بعد أن أطلقت عليه أربعة رصاصات.

"شوف تيفي"

شهد حي درب غلف بمدينة الجديدة قبل ساعات قليلة، مواجهة عنيفة بين مشرمل ملقب بـ"الصالعون" مسلح بسيف والمصالح الأمنية التي تمكنت من اعتقاله بعد أن أطلقت عليه أربعة رصاصات.

وحسب مصادر من مدينة الجديدة فإن سكان زنقة السعديين بحي درب غلف، عاشوا الهلع والرعب والشديد، بعدما قام شخص من ذوي السوابق العدلية يبلغ 18 عاما، بمحاولة قتل مفتش شرطة بواسطة سيف من الحجم الكبير، قبل أن يتدخل زميله الشرطي الذي أطلق أربعة رصاصات أصابت إحداها المعتدي بالفخذ الأيسر ليسقط على الأرض.

وأضافت المصادر ذاتها بأن المصالح الأمنية، توصلت بإخبارية تفيد بأن أحد أخطر المجرمين يقوم باعتراض سبيل المارة في الشارع العام، لتنتقل دورية للأمن بسرعة إلى عين المكان، والتي تمكنت من اعتقال المسلح الذي أبدى مقاومة عنيفة نتيجة حالة التخدير التي كان بها.

وأوضحت ذات المصادر بأن سيارة للإسعاف قامت بنقل "الصالعون" إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث خضع لعملية جراحية تم خلالها إزالة الرصاصتين من فخذه الأيسر، ومن المنتظر أن يتم تقديم المعني بالأمر على العدالة فور تماثله للشفاء.