هام للمغاربة.. عملية التصويت ستعتمد على بطاقة التعريف الوطنية وحدها

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن عملية التصويت التي انطلقت صباح اليوم الجمعة على الساعة الـ8 صباحا، في جميع ربوع المملكة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ستتم طبقا للقانون اعتمادا على

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أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن عملية التصويت التي انطلقت صباح اليوم الجمعة على الساعة الـ8 صباحا، في جميع ربوع المملكة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ستتم طبقا للقانون اعتمادا على البطاقة الوطنية للتعريف وحدها.

و حسب المعلومات الواردة من عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة، فإن عملية افتتاح مكاتب التصويت تمت في ظروف عادية.