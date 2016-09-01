الأحزاب السياسية تغلق مواقعها الإلكترونية باستثناء إثنين

أغلقت الأحزاب السياسية مواقعها الإلكترونية الرسمية، طبقا للقوانين المنظمة للحملة الإنتخابية، بإستثناء حزبين مشاركين في الإنتخابات التشريعية المقررة اليوم الجمعة 07 أكتوبر.

شوف تيفي

أغلقت الأحزاب السياسية مواقعها الإلكترونية الرسمية، طبقا للقوانين المنظمة للحملة الإنتخابية، بإستثناء حزبين مشاركين في الإنتخابات التشريعية المقررة اليوم الجمعة 07 أكتوبر.

وبمجرد إنتهاء فترة الحملة الإنتخابية في منتصف الليل، أقفلت جميع الأحزاب السياسية الكبيرة مواقعها الإلكترونية تاركة إعلانا يدعو زوارها عن موعد عودة عملها الإعتيادي المقرر بعد إغلاق مراكز التصويت.

وتوقفت المواقع الإلكترونية للأحزاب التالية وهي الإستقلال، والأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، في حين لا تزال المواقع الإلكترونية لحزبي تحالف فيدرالية اليسار والحركة الشعبية مشتغلة.