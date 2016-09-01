افتتاح مكاتب التصويت برسم الانتخابات التشريعية لـ 7 اكتوبر 2016

افتتحت ، ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة ، مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية ، الثانية من نوعها في ظل دستور 2011 والعاشرة منذ حصول المملكة على الاستقلال.

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افتتحت ، ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة ، مكاتب التصويت الخاصة بالانتخابات التشريعية ، الثانية من نوعها في ظل دستور 2011 والعاشرة منذ حصول المملكة على الاستقلال.

وسيتوجه الناخبون الذين يبلغ عددهم 15 مليون و 702 ألف و 592 ناخبة وناخبا، لمراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب البالغ عددهم 395 نائبا ونائبة، بالاقتراع المباشر عن طريق اللائحة ، 305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية و90 عضوا ينتخبون برسم دائرة انتخابية وطنية.

وبلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم كافة الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الانتخابية الوطنية، ما مجموعه 1410 لائحة ، تشتمل في المجموع 6992 مترشحا، منها 1385 لائحة ترشيح تم إيداعها برسم الدوائر الانتخابية المحلية وتتضمن 4742 مترشحا، أي بمعدل 15 لائحة عن كل دائرة محلية.