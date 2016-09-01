هذه هي العقوبات الصادرة في حق 19 متهما توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب بالمغرب

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا اليوم الخميس أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 19 متهما توبعوا في ملفات منفصلة

"شوف تيفي"+"و م ع"

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا اليوم الخميس أحكاما تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا في حق 19 متهما توبعوا في ملفات منفصلة بعد مؤاخذتهم من أجل أفعال إرهابية .

وهكذا قضت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين ، وثلاثة سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين ، وبسنتين حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين وبسنة حبسا نافذا في حق خمسة متهمين فيما قضت ببراءة ثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إليهم .

وتوبع هؤلاء المتهمون من أجل تهم " تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية، والإشادة بتنظيم إرهابي ، والتحريض على ارتكاب فعل إرهابي، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا" كل حسب المنسوب إليه .

وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة جميع المتهمين وفق فصول المتابعة، فيما التمس الدفاع البراءة لعدم استناد التهم محل المتابعة على أي أساس.